Salario minimo: Orfini (Pd), 'per la destra prima gli italiani vuol dire prima chi sfrutta lavoratori'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Oggi il centrodestra ha depositato un emendamento soppressivo della proposta delle opposizioni sul salario minimo. Significa che se quell'emendamento sarà approvato, e ovviamente il centrodestra ha i numeri per farlo, di salario minimo non si discuterà più". Inizia così il post su Facebook di Matteo Orfini, deputato del Partito democratico. "Non hanno scritto di emendare la nostra proposta, di entrare nel merito, di confrontarsi – continua l'esponente dem – Hanno scelto di impedirlo. Parliamo di una proposta che incontra il consenso della larga parte del Paese, molto apprezzata anche tra i loro elettori. Ma nonostante tutto questo, hanno scelto di alzare un muro".

"Evidentemente quando in campagna elettorale dicevano 'prima gli italiani' non si riferivano a tutti. Ma solo a quelli che sfruttano i lavoratori, che applicano contratti pirata, che negano diritti e tutele. Complimenti", conclude Orfini.