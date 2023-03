Salario minimo: Orlando, 'vogliamo lavorare a proposta unitaria opposizioni'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Sul salario minimo proposta unitaria con tutte le opposizioni? “Abbiamo votato anche le mozioni delle altre forze di opposizioni, seppur ci sono dei piccoli distinguo ci interessa far emergere il fatto che vogliamo lavorare per una proposta unitaria. Mi auguro che g...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Sul salario minimo proposta unitaria con tutte le opposizioni? “Abbiamo votato anche le mozioni delle altre forze di opposizioni, seppur ci sono dei piccoli distinguo ci interessa far emergere il fatto che vogliamo lavorare per una proposta unitaria. Mi auguro che gli altri facciano lo stesso", così "la famosa quadra si trova”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando.

“La soglia minima è di nove euro e mezzo all’ora, cosa che tiene anche conto di quanto accaduto finora per l’inflazione”, ha aggiunto a Rai Radio1 Orlando.