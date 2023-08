Salario minimo: Paita (Iv), 'per noi leggi in Parlamento, pronti a emendamenti a pdl Conte'

Salario minimo: Paita (Iv), 'per noi leggi in Parlamento, pronti a emend...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Noi siamo gli ultimi romantici che pensano ancora che le leggi si facciano in Parlamento. Quando arriveranno in aula con il disegno di legge Conte ci misureremo con i nostri emendamenti". Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva, in merito alla proposta di legge sul salario minimo che verrà discussa venerdì 11 agosto dalle opposizioni con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.