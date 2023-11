Salario minimo: Pd, 'da maggioranza schifezza che favorisce contratti pirata'**

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "La maggioranza ha tirato finalmente fuori il coniglio dal cilindro: il contratto collettivo nazionale maggiormente applicato. Il nuovo faro guida per la giusta retribuzione. Un concetto pericoloso, perché non ancorato ad alcun criterio di rappresentativit&agr...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "La maggioranza ha tirato finalmente fuori il coniglio dal cilindro: il contratto collettivo nazionale maggiormente applicato. Il nuovo faro guida per la giusta retribuzione. Un concetto pericoloso, perché non ancorato ad alcun criterio di rappresentatività dei soggetti che lo firmano, che favorisce paradossalmente i contratti pirata". Così Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del Partito democratico.

"Vogliono quindi cancellare il riferimento, democratico, ai contratti firmati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, contenuto nella legge delle opposizioni. Ma vogliono anche cancellare il salario minimo legale, perché per loro 9 euro lordi all’ora sono troppi! Per non parlare delle gabbie salariali ed altre amenità, contenute nel loro emendamento. Nove lunghi mesi di riflessione per partorire questa schifezza?".