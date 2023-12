Salario minimo: Pd, 'Meloni ha decreti per tutto tranne che per difendere lavoratori'**

**Salario minimo: Pd, 'Meloni ha decreti per tutto tranne che per difend...

**Salario minimo: Pd, 'Meloni ha decreti per tutto tranne che per difend...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Con questo emendamento sottoscritto da tutte le opposizioni" e che ripropone la proposta di salario minimo "rendiamo chiaro quello che è accaduto: il governo ha deciso dal principio di non decidere. Oggi state umiliando il Parlamento e anche i vostri parlamentari votando una delega che svuota il Parlamento e che sottrae il diritto all'opposizione ma anche alla maggioranza, discutere una proposta di legge e trasferte la titolarità al governo". Così la capogruppo Pd, Chiara Braga, in aula alla Camera.

"C'è un questo comportamento un'ammissione di impotenza della maggioranza: rinunciate al confronto. E lo fate su un tema che non è come tutti gli altri: è il lavoro su cui fonda il primo articolo della Costituzione. Un metodo inaccettabile. Lo stesso che non permette ai parlamentari della maggioranza di presentare emendamenti alla manovra, dei decreti anche due settimana: Meloni ha un decreto per tutto tranne che per difendere i cittadini dall'indigenza. Di fronte a questa decisione, nessuna propaganda vi potrà salvare. Questo è il lavoro volto del governo Meloni e oggi lo rendete chiaro in quest'aula".