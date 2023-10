Salario minimo: Pd, 'rinvio in commissione irricevibile, da destra fuga vigliacca'

Salario minimo: Pd, 'rinvio in commissione irricevibile, da destra fuga ...

Salario minimo: Pd, 'rinvio in commissione irricevibile, da destra fuga ...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Una fuga vigliacca". Così Arturo Scotto, capogruppo Pd alla Lavoro, definisce all'Adnkronos l'intenzione della maggioranza - già trapelata nella giornata di ieri - di chiedere il rinvio in commissione del salario minimo per un approfondi...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Una fuga vigliacca". Così Arturo Scotto, capogruppo Pd alla Lavoro, definisce all'Adnkronos l'intenzione della maggioranza – già trapelata nella giornata di ieri – di chiedere il rinvio in commissione del salario minimo per un approfondimento dopo l'approvazione del documento del Cnel. Il voto sul salario minimo era fissato per la prossima settimana.

"Irricevibile", sottolinea Scotto. "La destra usa il Cnel per dire no al salario minimo. Lo fa tra l’altro nel giorno in cui si spacca, fatto senza precedenti nella storia", rimarca l'esponente Pd visto che il documento è passato con 15 voti contrari.

"La proposta di rinvio è una fuga vigliacca davanti alla realtà del paese e alla domanda di una svolta sui salari. La consideriamo totalmente irricevibile".