Salario minimo: Pirro (M5s), 'da Renzi ancora bufale, qualcuno lo aiuti'

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Matteo Renzi, quello del Flops Act costato 17 miliardi di euro senza creare nuova occupazione stabile e di qualità, ha affermato che nella nostra proposta di legge si dice che il salario minimo lo deve pagare il ceto medio attraverso un aumento delle tasse. Una bufala in piena regola. Che Renzi, pur di attaccare il presidente Conte, arrivi a tanto rende bene l’idea di come sia ridotto il personaggio. Qualcuno lo aiuti". Lo afferma in una nota Elisa Pirro, senatrice del Movimento 5 stelle in X commissione.