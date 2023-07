Salario minimo: Renzi, 'principio sacrosanto, ma il problema è anche nel ceto medio'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Quello del salario minimo è un principio sacrosanto. L'idea di dire che c'è un salario che venga in qualche modo portato a dei livelli più umani è una cosa importantissima e io ne sono convinto. Ma non è solo quello, perc...

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Quello del salario minimo è un principio sacrosanto. L'idea di dire che c'è un salario che venga in qualche modo portato a dei livelli più umani è una cosa importantissima e io ne sono convinto. Ma non è solo quello, perché il salario minimo è uno slogan che va bene per una piccolissima fetta di persone. Il problema è il ceto medio, e quindi è giusto abbassare le tasse a quelle aziende che fanno partecipare i lavoratori agli utili, e c'è una proposta della Cisl in questo senso". Lo ha detto Matteo Renzi, leader e senatore di Italia viva, rispondendo alle domande dei follower su Instagram.

"Nella proposta del campo largo – ha continuato – c'è scritto che è prevista l'istituzione di un fondo pubblico per aiutare le imprese. E' il gioco delle tre carte, non è che le aziende devono pagare più i lavoratori o fai uno sconto fiscale, ma vai ad aumentare le tasse a tutti gli altri. Questa roba per me non funziona". Su questo, ha concluso Renzi, dal suo partito "abbiamo già preparato gli emendamenti".