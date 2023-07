Salario minimo: Ricchiuti (Fdi), 'da opposizioni soltanto bandierina da piazzare'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "Il salario minimo sta diventando una bandierina da piazzare dalle opposizioni. Bene ha fatto il premier Meloni a prendere tempo per una più ampia riflessione e confronto. Che ci siano contratti vergognosi (firmati dai sindacati) è assodato, ma è sufficiente mettere per legge una paga minima oraria a risolvere il problema senza che questo provochi danni a milioni di lavoratori che hanno paghe superiori ai 9 euro lordi l'ora?". Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.

"Mettiamo che un’impresa – continua Ricchiuti – applichi attualmente il contratto nazionale di categoria, con una retribuzione lorda oraria dei propri lavoratori superiore ai 9 euro l’ora. Cosa impedirebbe che dopo l’introduzione del salario minimo dei 9 euro, l’impresa lasciasse la propria associazione di categoria, e di conseguenza non applicasse più il relativo contratto collettivo, così posizionandosi sulla nuova 'paga per legge'?". "In questa ipotesi l’impresa avrebbe un utile e i lavoratori avrebbero invece un danno economico; per cui sarebbe meglio riflettere bene ‘prima’, per evitare di accorgersi ‘dopo’ che si sono aperte altre falle rispetto alla situazione che si voleva sanare. Inoltre, i settori sono troppo diversi per metterli tutti sullo stesso piano. Si parla di salario minimo e si pensa subito alle aziende. Servono analisi approfondite, non demagoghi. Una badante (ce ne sono circa 500mila in Italia) che oggi sono in casa di tantissimi dei nostri genitori o nonni costerebbe tra Tfr, ferie e accessori oltre 2000 euro, chi potrebbe permettersela? Non è che si andrebbe a favorire il nero o a lasciarli pericolosamente da soli perché non sostenibile? Non esistono facili soluzioni a problemi complessi", conclude.