Salario minimo: Ricciardi (M5s), 'precondizione per ridare dignità a lavoratori'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Noi riteniamo che un salario minimo legale che parta da 9 euro sia la precondizione per ridare dignità ai lavoratori e potere d’acquisto alle famiglie. Abbiamo milioni di persone che guadagnano 3 o 4 euro l’ora, con questi soldi non si arriva a fine mese. Non parliamo di risorse che vanno a chi specula in Borsa; come per il Reddito di cittadinanza, queste vengono utilizzate per mangiare, per pagare le bollette. Per sopravvivere". Così Riccardo Ricciardi, deputato e vicepresidente del Movimento 5 stelle, in un'intervista a Fanpage.it.

"In tale contesto, anche gli imprenditori capaci e onesti subiscono la concorrenza di chi, tramite contratti ‘pirata’, fa un prodotto peggiore del loro risparmiando sulla manodopera. Ciò provoca un danno alla nostra economia, prima lo capiamo, meglio è", spiega ancora il deputato che poi conclude con un attacco: "Il governo si sta dimostrano sordo ai nostri appelli, ma purtroppo non mi sorprende. C’è un disegno chiaro e preciso: rendere ricattabili le persone affinché esse vadano a lavorare a prezzi infimi. Questo per noi non è accettabile".