Salario minimo: Richetti, 'assicura che nessuno venga sfruttato dopo taglio Rdc'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Se abolisci il reddito di cittadinanza dicendo che chi può deve lavorare, come minimo ti devi assicurare che nessuno lavori in condizioni di sfruttamento. Altrimenti esponi il Paese a rischi enormi, anche di natura sociale, che il governo sta sottovalutando. Introdurre al più presto il salario minimo è fondamentale per prendere di petto questa situazione e non lasciare indietro le fasce più fragili della popolazione". Lo scrive su X Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera ed ex presidente di Azione.