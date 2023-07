Salario minimo: Richetti, 'inspiegabile non è dire no, ma non avere proposta'**

**Salario minimo: Richetti, 'inspiegabile non è dire no, ma non a...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "La maggioranza ci chiede un po' di tempo? Ma che risposta è? Scappa chi non ha un contro proposta". Così Matteo Richetti di Azione in commissione Lavoro alla Camera. "Siamo in presenza di contratti di lavoro che ormai gli organi della giustizia devono perseguire e quindi la cosa che diventa davvero inspiegabile non è essere contrari a una proposta, ma dire no senza offrire un'alternativa ed è inaccettabile che la maggioranza tutta impedisca il confronto con un emendamento soppressivo".