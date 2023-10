Salario minimo: Richetti, 'maggioranza non ha idea di cosa fare sul lavoro'

Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Il vero problema non è che siete contrati al salario minimo ma che non avete una agenda che comprenda la parola lavoro, non avete una proposta che sia una". Lo ha detto Matteo Richetti, in aula alla Camera, sul salario minimo. "Se c'è il ...

Roma, 18 ott (Adnkronos) – "Il vero problema non è che siete contrati al salario minimo ma che non avete una agenda che comprenda la parola lavoro, non avete una proposta che sia una". Lo ha detto Matteo Richetti, in aula alla Camera, sul salario minimo.

"Se c'è il problema rave facciamo une legge sui rave, se c'è Caivano facciamo una legge sui Caivano. Ma prendetevi la responsabilità una volta per tutte, non avete idea di cosa fare per il mondo del lavoro", ha aggiunto il capogruppo di Azione-Iv.