Salario minimo: ripreso esame aula Camera

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - E' ripreso nell'aula di Montecitorio l'esame del salario minimo. La maggioranza ha approvato in commissione Lavoro un maxi emendamento che sostituisce il testo unitario delle opposizioni e affida al governo una delega per trovare entro sei mesi un meccanismo...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – E' ripreso nell'aula di Montecitorio l'esame del salario minimo. La maggioranza ha approvato in commissione Lavoro un maxi emendamento che sostituisce il testo unitario delle opposizioni e affida al governo una delega per trovare entro sei mesi un meccanismo per garantire 'retribuzioni eque', cancellando di fatto il salario minimo.