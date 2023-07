Salario minimo: Rizzetto convoca stasera commissione, Scotto 'no a blitz notturni'**

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - “Il presidente della commissione Rizzetto ha deciso di convocare per stasera, anziché domani, la commissione Lavoro della Camera per continuare l'esame sul salario minimo". Lo dice il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scott...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Il presidente della commissione Rizzetto ha deciso di convocare per stasera, anziché domani, la commissione Lavoro della Camera per continuare l'esame sul salario minimo". Lo dice il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, ai cronisti alla Camera.

"Ogni scelta che favorisce una discussione di merito su una iniziativa parlamentare così importante e attesa da milioni di lavoratrici e lavoratori è per noi benvenuta. Auspico tuttavia, però, che nella destra non prevalgano tentazioni per favorire un blitz, magari notturno, per il suo esatto contrario: e cioè per espropriare la Camera del diritto di dibattito. Il Partito Democratico vigilerà affinché questo rischio sia scongiurato”.