Salario minimo: Rizzetto (FdI), 'bene se Schlein ha cambiato idea, ok a rinvio a settembre'

Salario minimo: Rizzetto (FdI), 'bene se Schlein ha cambiato idea, ok a ...

Salario minimo: Rizzetto (FdI), 'bene se Schlein ha cambiato idea, ok a ...

Roma, 22 lug (Adnkronos) - "Leggo che Schlein propone un tavolo sul salario minimo sulla base del miglioramento della contrattazione. È esattamente quanto avevo chiesto io in commissione Lavoro alle opposizioni, suggerendo di portare il provvedimento a settembre per ottenere una pi&ugrav...

Roma, 22 lug (Adnkronos) – "Leggo che Schlein propone un tavolo sul salario minimo sulla base del miglioramento della contrattazione. È esattamente quanto avevo chiesto io in commissione Lavoro alle opposizioni, suggerendo di portare il provvedimento a settembre per ottenere una più ampia discussione e dare le risposte migliori". Lo dice il presidente della commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia.

"Anche perché la loro proposta -che resta, come ho già avuto modo di dire, senza coperture- comunque, prenderebbe vita non prima di novembre 2024. Il tempo, quindi, c’era -prosegue Rizzetto-. Avevo suggerito questa soluzione perché da sei proposte si è arrivati a una che, inevitabilmente, ha alcuni caratteri diversi dalle precedenti: quindi serviva quantomeno un ulteriore breve ciclo di audizioni. La risposta è stata una porta chiusa in faccia. Evidentemente Schein ha cambiato idea. Bene. Io resto della stessa idea che avevo, molto banalmente, lanciato”.