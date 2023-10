Salario minimo: Rizzetto (FdI), 'rinvio in commissione per approfondimento dopo Cnel'**

**Salario minimo: Rizzetto (FdI), 'rinvio in commissione per approfondim...

**Salario minimo: Rizzetto (FdI), 'rinvio in commissione per approfondim...

Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Rinvio in commissione" della proposta sul salario minimo per "un approfondimento" dopo il parere fornito da Cnel. Lo ha chiesto il presidente della commissione Lavoro Walter Rizzetto (FdI) in apertura della seduta dell'aula alla Camera. ...