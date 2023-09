Salario minimo: Ronzulli (Fi), 'livellerebbe verso il basso stipendi, è come dare 6 politico a tutti'

Gaeta, 10 set. (Adnkronos) - "C’è chi vuole il salario minimo per legge e chi invece, come noi, lotta contro il salario povero. La sinistra, come per il reddito di cittadinanza, sceglie un percorso più facile, che non ha ambizioni di sviluppo, che non risolve il problema e c...

Gaeta, 10 set. (Adnkronos) – "C’è chi vuole il salario minimo per legge e chi invece, come noi, lotta contro il salario povero. La sinistra, come per il reddito di cittadinanza, sceglie un percorso più facile, che non ha ambizioni di sviluppo, che non risolve il problema e che anzi rischia di mettere tutti gli stipendi sullo stesso livello, perché le aziende saranno costrette ad abbassare i salari fino a quel minimo legale che vogliono loro, praticamente una specie di 6 politico per tutti. Uguali stipendi anche se ci saranno diverse competenze e diverse professionalità". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo a Gaeta alla festa nazionale dei giovani del partito.

"Con prospettive come queste – prosegue – non ci dobbiamo sorprendere se i nostri giovani vanno all’estero dove c’è più sostegno e maggiori gratificazioni. Il governo, invece, sta realizzando politiche per invertire la tendenza. Nella legge di bilancio 2023, per esempio, abbiamo introdotto il bonus cervelli per far rientrare i nostri talenti, prevedendo agevolazioni fiscali a favore di chi torna dall’estero per lavorare in Italia".