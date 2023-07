Salario minimo: Schifone (Fdi), 'avanti senza propaganda e demagogia'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Ci stupiamo dello stupore delle opposizioni. La nostra posizione è sempre stata cristallina: no al salario minimo per legge. Nessuna novità o alcuna retromarcia. Fratelli d’Italia dal primo giorno ha sostenuto che in un contesto come quello itali...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Ci stupiamo dello stupore delle opposizioni. La nostra posizione è sempre stata cristallina: no al salario minimo per legge. Nessuna novità o alcuna retromarcia. Fratelli d’Italia dal primo giorno ha sostenuto che in un contesto come quello italiano caratterizzato da una elevata copertura della contrattazione collettiva la soluzione non possa essere un salario minimo per legge. Le due direttrici per noi da sempre sono estendere la contrattazione e ridurre le tasse sul lavoro. Molto è già stato fatto in tema di detassazione, penso al dl lavoro, e molto altro si farà. È in arrivo il ddl lavoro con una ampia gamma di soluzioni che affrontano numerosi temi e criticità, come il welfare aziendale, il salario di produttività, la lotta al caporalato e al lavoro nero, così come ai contratti pirata. Raccontando la nostra idea di mondo del lavoro, senza rincorrere propaganda e demagogia da spiaggia, ma anche senza sosta, con responsabilità e serietà". Lo dichiara il deputato Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro e responsabile professioni del partito.