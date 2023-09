Salario minimo: Schlein, 'avanti con battaglia, governo in guerra con poveri'**

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Yolanda Diaz, come Ministra del Lavoro di Spagna, ha messo al centro le battaglie per la dignità del lavoro, come il salario il minimo, che ha ridotto disuguaglianze e povertà. In Italia invece la destra si oppone a qualsiasi proposta per contrastare la...

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Yolanda Diaz, come Ministra del Lavoro di Spagna, ha messo al centro le battaglie per la dignità del lavoro, come il salario il minimo, che ha ridotto disuguaglianze e povertà. In Italia invece la destra si oppone a qualsiasi proposta per contrastare la precarietà e ha scatenato una vera e propria guerra contro i poveri, anziché la povertà". Così Elly Schlein su Instagram pubblicando una foto con Diaz.

"Noi continueremo a lottare affinché anche in Italia si approvi finalmente la nostra proposta sul salario minimo. E insieme alla battaglia per la dignità del lavoro, porteremo avanti quelle per difendere la sanità pubblica, per il diritto alla casa, per tutelare la scuola pubblica e contrastare i cambiamenti climatici, perché il Pd ha un obiettivo preciso: migliorare la vita delle persone. Grazie Yolanda per essere passata a trovarci alla Festa dell’Unità Nazionale!".