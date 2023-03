Salario minimo: Schlein, 'confronto con tutte le altre opposizioni'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Ho voluto ribadire in aula che sul tema del salario minimo anche le altre opposizioni hanno presentato proposte, che sono state respinte dalla maggioranza. Auspico da tempo che su questo terreno ci sia una convergenza con tutte le altre opposizioni per fare insieme ...

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Ho voluto ribadire in aula che sul tema del salario minimo anche le altre opposizioni hanno presentato proposte, che sono state respinte dalla maggioranza. Auspico da tempo che su questo terreno ci sia una convergenza con tutte le altre opposizioni per fare insieme una battaglia in Parlamento e nel Paese". Così Elly Schlein ai cronisti che le chiedono dell'annuncio della presentazione di una proposta sul salario minimo da parte di Giuseppe Conte poco prima dell'intervento in aula della segreteria Pd.

"Ci sarà modo di confrontarci per portare avanti una battaglia insieme visto anche la risposta data da Meloni oggi che è stata negativa".