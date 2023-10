Salario minimo: Schlein, 'da maggioranza fuga dalla realtà'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "La richiesta di rinvio" in commissione del salario minimo "è semplicemente la cronaca di una fuga annunciata, la vostra fuga dalla realtà. Invece di equità propone condoni, mancette e tagli a diritti universali come scuola e sanit&agra...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "La richiesta di rinvio" in commissione del salario minimo "è semplicemente la cronaca di una fuga annunciata, la vostra fuga dalla realtà. Invece di equità propone condoni, mancette e tagli a diritti universali come scuola e sanità". Così Elly Schlein in aula alla Camera.