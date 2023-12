Salario minimo: Schlein, 'maggioranza a capo chino per non scontentare chi comanda'**

**Salario minimo: Schlein, 'maggioranza a capo chino per non scontentare...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Meloni non ha neanche avuto il coraggio di farvi votare. E questo è molto triste: vedere una maggioranza ridotta a pigiare tasti. Potevate avere un sussulto di dignità oggi e invece niente, restate a capo chino per non scontentare chi comanda". Così Elly Schlein in aula alla Camera.