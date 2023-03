Salario minimo: Schlein, 'Meloni debole, rifiuta di parlare di precarietà, preoccupante'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni nemmeno stavolta ha voluto parlare di precarietà". Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera. "Ieri ho fatto una ricerca in rete con le parole 'Meloni' e 'precari'. Sono usciti solo due risultati: uno del 2020 e uno del 2017… non vorrei aspettare di questo passo il 2026" per avere risposte dal governo, sottolinea la segretaria del Pd.

Sui temi "che abbiamo messo al centro dell'interrogazione: salario minimo, rafforzamento della contrattazione collettiva", dove "non arriva la contrattazione collettiva serve una legge per fissare una soglia di salario sotto cui non si può andare. E questo già smina le argomentazione molto deboli portate in aula da Meloni per dire che il lavoro povero e precario per questo governo non sono una priorità".

E poi il congedo parentale paritario, "sono temi che riguardo vita concrete persone e delle famiglie. Io sono preoccupata perché le risposte della presidente Meloni sono molto insoddisfacenti".