Salario minimo: Schlein, 'milioni lavoratori non ve lo perdoneranno, oggi voi avete perso'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il Pd pensa una cosa molto semplice che 'lavoro' e 'povero' non debbano stare più nella stessa frase. Voi avrete la rabbia di milioni di lavoratori che vedono calpestati i loro diritti. Per tutto questo voi non dovrete giustificarvi qui den...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Il Pd pensa una cosa molto semplice che 'lavoro' e 'povero' non debbano stare più nella stessa frase. Voi avrete la rabbia di milioni di lavoratori che vedono calpestati i loro diritti. Per tutto questo voi non dovrete giustificarvi qui dentro ma la fuori e l'Italia che resiste non ve lo perdonerà. Tra qualche minuti prevarranno le luci verdi nel tabellone e applaudirete, convinti di avere vinto ma non illudetevi perchè oggi voi avete perso, la nostra lotta sarà più forte della vostra arroganza". Così Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera sul salario minimo.