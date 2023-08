Salario minimo: Schlein, 'opposizioni hanno unito le forze, avanti con battaglia nelle piazze'

Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - "La domanda è semplice per voi: perché non parlate mai di lavoro precario e povero? Le opposizioni hanno unito le proprie forze per dire due cose: rafforzare la contrattazione collettiva, livellare verso l'alto le retribuzioni, sotto i 9 euro di m...

Roma, 3 ago. – (Adnkronos) – "La domanda è semplice per voi: perché non parlate mai di lavoro precario e povero? Le opposizioni hanno unito le proprie forze per dire due cose: rafforzare la contrattazione collettiva, livellare verso l'alto le retribuzioni, sotto i 9 euro di minimo tabellare non si può andare perché si calpesta la dignità del lavoro. Questo dice questa proposta che contrasta i contratti pirata che precarizzano il lavoro. Voi invece avete scelto di aumentare la precarietà, avete scelto di fare sconti alle grandi imprese energetiche, avete tolto il reddito di cittadinanza con un sms. Nel mettervi seduti vi è caduta la maschera". Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento in Aula sulla questione sospensiva relativa alla proposta di legge su salario minimo.

"Il lavoro povero esiste, lo vivono sulla propria pelle milioni di persone. Noi saremo al loro fianco nelle piazze e chiederemo ai cittadini e alle cittadine di portare avanti questa battaglia, con le altre opposizioni, per un salario giusto e dignitoso, contro lo sfruttamento", conclude.