Salario minimo: Schlein, 'per destra 3 mln di lavoratori che non contano nulla'

Salario minimo: Schlein, 'per destra 3 mln di lavoratori che non contano...

Salario minimo: Schlein, 'per destra 3 mln di lavoratori che non contano...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Quello che stiamo votando oggi è un colpo a 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri". Così Elly Schlein in aula alla Camera dopo la richiesta di rinvio in commissione del salario minimo da parte della maggioranza. Così "state dicendo ch...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Quello che stiamo votando oggi è un colpo a 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri". Così Elly Schlein in aula alla Camera dopo la richiesta di rinvio in commissione del salario minimo da parte della maggioranza. Così "state dicendo che per voi" quei lavoratori poveri "non contano nulla".