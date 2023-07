Salario minimo: Schlein, ' se Meloni volta faccia dall'altra parte, pronti a raccolta firme'**

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Ci sono 3 milioni e mezzo di poveri anche se lavorano. Non credo che il governo di Giorgia Meloni possa voltare la faccia dall'altra parte. Se ostacolano" la proposta sul salario minimo "non fanno un dispetto a noi, ma calpestano i diritti delle perso...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Ci sono 3 milioni e mezzo di poveri anche se lavorano. Non credo che il governo di Giorgia Meloni possa voltare la faccia dall'altra parte. Se ostacolano" la proposta sul salario minimo "non fanno un dispetto a noi, ma calpestano i diritti delle persone. Come si fa a costruire una famiglia, a uscire di casa senza una prospettiva e senza un salario dignitoso? Spero che non fermeranno la nostra proposta. Se lo faranno, siamo pronti a raccogliere firme in tutto il Paese". Così Elly Schlein al Tg1.