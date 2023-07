Salario minimo: Scotto (Pd), 'destra mai proposto tavolo vuole prendere tempo'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Memorandum sul salario minimo: la destra non ha mai proposto un tavolo. Soltanto un rinvio a settembre perché spiazzata dalla proposta unitaria delle opposizioni di tre settimane fa. Non hanno mai avanzato una obiezione sul merito della nostra legge, ma solo ...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Memorandum sul salario minimo: la destra non ha mai proposto un tavolo. Soltanto un rinvio a settembre perché spiazzata dalla proposta unitaria delle opposizioni di tre settimane fa. Non hanno mai avanzato una obiezione sul merito della nostra legge, ma solo un emendamento soppressivo. Se ora ci hanno ripensato e vogliono confrontarsi, il macigno da rimuovere è quell’emendamento. E va fatto prima di martedì. Altrimenti sarà chiaro il bluff: hanno visto i sondaggi e si sono spaventati. E ora vogliono prendere tempo. Ma tempo non ce ne è innanzitutto per tre milioni e mezzo di lavoratori". Lo precisa in una nota Arturo Scotto, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro, rispondendo a Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della stessa commissione della Camera.