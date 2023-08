Salario minimo: Scotto (Pd), 'in Germania aumenta, Meloni aspetta il Cnel'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "In Germania tornano a salire i salari dopo due anni. Tre le mosse del governo socialdemocratico: 1) rinnovo dei contratti scaduti; 2) erogazione di un premio di compensazione sull’inflazione reale; 3) aumento del salario minimo legale. In Italia Meloni aspetta...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "In Germania tornano a salire i salari dopo due anni. Tre le mosse del governo socialdemocratico: 1) rinnovo dei contratti scaduti; 2) erogazione di un premio di compensazione sull’inflazione reale; 3) aumento del salario minimo legale. In Italia Meloni aspetta risposte dal Cnel". Così su X (ex Twitter) Arturo Scotto, capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera.