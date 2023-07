Salario minimo: Scotto (Pd), 'Meloni risponda nel merito e non cerchi alibi'

Roma, 25 lug (Adnkronos) – "Il vittimismo della presidente del Consiglio è davvero stupefacente. Anziché rispondere nel merito della nostra proposta sul salario minimo ci accusa di fare slogan. Non vuole il confronto con l’opposizione, ma cerca solo alibi per buttare la palla in avanti e non fare nulla. La invitiamo a rispondere sulle cose che proponiamo oggi, non sulle cose del passato. Altrimenti il confronto di cui parla è solo un modo di perdere tempo. Noi siamo pronti ad andare in aula e votare anche ad agosto". Lo afferma Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro.