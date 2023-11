Salario minimo: Scotto (Pd), 'Parlamento faccia suo mestiere'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “Oggi riprende la discussione generale in commissione Lavoro sul salario minimo. La destra vuole stravolgerlo e dare una delega al governo. Noi continueremo a intervenire spiegando le nostre ragioni fino a quando non ritireranno la delega. Che è una rinuncia ...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Oggi riprende la discussione generale in commissione Lavoro sul salario minimo. La destra vuole stravolgerlo e dare una delega al governo. Noi continueremo a intervenire spiegando le nostre ragioni fino a quando non ritireranno la delega. Che è una rinuncia del Parlamento a fare il proprio mestiere”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.