Salario minimo: Sereni (Pd), da Meloni silenzio assordante'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Salario minimo, taglio stabile del cuneo fiscale, aumento del Fondo sanitario nazionale, politiche industriali per la digitalizzazione e la conversione ecologica, piano nazionale per la casa: mentre il Pd e le opposizioni propongono risposte concrete per affrontare i problemi che affliggono i lavoratori, le famiglie, le imprese, la presidente Meloni tace. Forse è troppo preoccupata dai pasticci giudiziari e dalle figuracce di alcuni suoi fedelissimi. Ma ormai il silenzio della premier è diventato, oltre che incomprensibile, assordante". Così in una nota Marina Sereni, responsabile Sanità nella segreteria del Partito democratico.