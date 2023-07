Salario minimo: Sereni (Pd), 'per italiani è misura d'equità, per governo è da sopprimere'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "La destra di Meloni ha zero argomenti per dire no alla nostra proposta di salario minimo e presenta un unico emendamento soppressivo. Ma la maggioranza degli italiani, molti anche loro elettori, è favorevole e oltre 3 milioni di lavoratori attendono questa mi...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "La destra di Meloni ha zero argomenti per dire no alla nostra proposta di salario minimo e presenta un unico emendamento soppressivo. Ma la maggioranza degli italiani, molti anche loro elettori, è favorevole e oltre 3 milioni di lavoratori attendono questa misura di equità". Lo scrive in un tweet Marina Sereni della segreteria nazionale del Partito democratico.