Salario minimo: Serracchiani (Pd), 'bene apertura Meloni, 3,5 mln lavoratori aspettano'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Bene l’apertura di Meloni, ma adesso ci incontri e ci dica esattamente cosa pensa e si confronti sulla nostra proposta che è scritta nero su bianco. Non mandi di nuovo la palla in tribuna. Tre milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici non possono attendere più". Lo dichiara in una nota Debora Serracchiani, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito democratico.