Salario minimo: stasera Schlein e Bonelli in commissione, Conte e Fratoianni domani

Salario minimo: stasera Schlein e Bonelli in commissione, Conte e Fratoianni ...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - Stasera gli interventi di Elly Schlein e Angelo Bonelli, domani quelli di Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Questo lo schema di massima su cui si sono coordinate le opposizioni per i lavori sul salario minimo in commissione Lavoro alla Camera. I lavori sono in corso. ...