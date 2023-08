Salario minimo: Tajani, 'è un boomerang, meglio detassare gli stipendi'

Milano, 13 ago. (Adnkronos) - il salario minimo ''è un boomerang, meglio detassare gli stipendi. Lo sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un'intervista alla Stampa. ''La direzione è quella di tagliare le tasse sul lavoro per offrire più ...

Milano, 13 ago. (Adnkronos) – il salario minimo ''è un boomerang, meglio detassare gli stipendi. Lo sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un'intervista alla Stampa. ''La direzione è quella di tagliare le tasse sul lavoro per offrire più risorse ai lavoratori''. secondo Tajani ''il salario minimo fissato per legge abasserebbe la media delle retribuzioni. La nostra proposta di legge va in quella direzioneA.