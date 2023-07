Salario minimo: Zan (Pd), 'governo bastona chi è in difficoltà'

Salario minimo: Zan (Pd), 'governo bastona chi è in difficolt&agr...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Dopo aver reintrodotto i voucher e aver liberalizzato i contratti a termine, la destra presenta un emendamento per sopprimere la proposta unitaria sul salario minimo. Meloni sa difendere solo i suoi ministri e i loro debiti con lo Stato. Chi è già in difficoltà viene bastonato". Così in un tweet Alessandro Zan, deputato e responsabile Diritti della segreteria nazionale del Partito democratico.