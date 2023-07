Salario minimo: Zingaretti, 'uniti per alternativa a governo che precarizza lavoro'

Salario minimo: Zingaretti, 'uniti per alternativa a governo che precari...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "Le opposizioni unite: in Italia nessuno dovrà guadagnare meno di 9 euro l’ora. Mentre il governo Meloni è contrario e difende chi sfrutta e precarizza il lavoro. La destra parla dei problemi ma in realtà li aggrava. Costruiamo l’alternativa". Così su Twitter Nicola Zingaretti, deputato del Pd ed ex presidente del Lazio.