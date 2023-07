Salario minimo: Zurzolo (Fdi), 'non è la misura giusta per risolvere problema'

Salario minimo: Zurzolo (Fdi), 'non è la misura giusta per risolv...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "La maggioranza di centrodestra ha ben presente il problema dei salari dei lavoratori. Tutti noi concordiamo sull’esigenza di mettere più soldi in busta paga, ma non concordiamo con l’opposizione rispetto alla proposta avanzata di un salario minimo. Non è questa misura la soluzione giusta: occorre infatti puntare sul taglio del cuneo fiscale, così come ha ben fatto il governo Meloni". Lo dice Immacolata Zurzolo, deputata di Fratelli d’Italia.