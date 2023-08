Salario minino: Bonelli, 'petizione arrivata a oltre 240mila firme'**

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Questo governo continua a raccontare balle agli italiani, il ministro Urso ora dice che i carburanti in Italia costano come negli altri Paesi, ma le bugie hanno le gambe corte: come spiega il sito Globalpetrolprices.com rispetto al caro benzina siamo al 159 posto su...

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Questo governo continua a raccontare balle agli italiani, il ministro Urso ora dice che i carburanti in Italia costano come negli altri Paesi, ma le bugie hanno le gambe corte: come spiega il sito Globalpetrolprices.com rispetto al caro benzina siamo al 159 posto sui 168 Paesi di tutto il mondo. La stessa bugia di Giorgia Meloni quando, in campagna elettorale, affermava che si dovevano togliere le accise e adesso scopriamo che grazie a queste la benzina costa cosí cara". Così al Tg3, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che poi continua: "Del resto, cosa possiamo aspettarci da un governo che, mentre ferma la transizione energetica che rende le bollette più economiche, ha votato contro il regolamento europeo che prescrive lo stop alla produzione dei motori endotermici per le auto e i furgoni nuovi a partire dal 2035, ma sta trasformando l’Italia in un hub europeo del gas?".

"Un governo della conservazione, come sul salario minimo, siamo tra i pochi Paesi in Europa che non lo applicano. Per questo continua la nostra mobilitazione con più di 240.000 firme raccolte dalle opposizioni sulla piattaforma salariominimosubito.it", conclude Bonelli.