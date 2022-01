Saldi 2022 al via: ecco tutte le date e cosa si potrà comprare

Una buona notizia per chi ama fare compere: con l'arrivo del 2022 inizieranno anche i saldi e i ribassi della stagione invernale

Una buona notizia per chi ama fare compere: con l’arrivo del 2022 inizieranno anche i saldi e i ribassi della stagione invernale.

Sicilia e Basilicata daranno il via per prime domani 2 gennaio 2022 ai ribassi per la stagione invernale, il 3 gennaio sarà quindi la volta della Valle d’Aosta mentre tutte le altre Regioni partiranno mercoledì 5 gennaio.

Saldi 2022, al via la stagione dei ribassi invernali: l’indagine di Confesercenti

Secondo l’indagine previsionale sui saldi condotta da Confesercenti su un campione di consumatori, 4 italiani su dieci hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, numeri lontani da quelli pre crisi pandemica. Si rafforza invece la tendenza all’acquisto di impulso: cresce rispetto al 2020 dal 41 al 46% la quota di consumatori che deciderà se acquistare prodotti in saldo sul momento.

Saldi 2022, al via la stagione dei ribassi invernali: dove si compra

Nonostante i grandi e-commerce e i sempre più frequenti acquisti online, i saldi rimangono un evento legato soprattutto ai negozi fisici: secondo Confesercenti il 31% degli acquisti dei saldi avverrà infatti in una grande catena o presso negozi brandizzati, seguiti da vicino dai negozi indipendenti, cui si rivolgeranno il 26% dei clienti. Il 22% sceglierà infine un outlet, mentre il 23%, invece, cercherà l’affare scontato sul web.

Il 47% delle persone pensa di comprare delle scarpe, poi i prodotti di maglieria 45%, capispalla 27%, camiceria per il 26%, mentre il 15% andrà sulle borse.