Saldi invernali 2022, le date d’inizio in tutte le regioni

Le date dei saldi invernali 2022: quasi ovunque si parte il 5 gennaio, alcuni anticipano altri posticipano.

L’epifania tutte le feste porta via, dice l’antico detto, anche se più di recente l’arrivo della Befana vuol dire anche essere in prossimità dei saldi invernali. Quelli del 2022 sono in partenza in queste ore, con alcune Regioni che hanno anticipato le date di inizio ed altre che invece hanno preferito aspettare qualche giorno.

A fare da apripista sono state il 2 gennaio la Sicilia e la Basilicata, seguite il 3 anche dalla Valle D’Aosta. Il resto delle Regioni italiane partirà con gli sconti oggi, 5 gennaio, mentre il solo Trentino-Alto Adige attenderà sabato 8 gennaio.

Se sull’inizio dei saldi invernali 2022 c’è in linea di massima grande omogenità, sulla fine le Regioni sono andate in ordine sparso. La prima a porre fine agli sconti sarà il Lazio, il 15 febbraio, seguito dalla Liguria il 18 dello stesso mese e dal Veneto il 28. Le restanti indicano come fine saldi diverse date del mese di marzo, principilmente nella prima metà, con il solo Friuli Venezia Giulia che andrà avanti fino al 31 marzo.

Secondo Confesercenti il giro d’affari dei saldi invernali 2022 superà i 4,2 miliardi di euro con 4 italiani su 10 che andranno a caccia di sconti nei negozi. La loro spesa media sarà di circa 120-150 euro.