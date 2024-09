Sale a 8 il bilancio dei morti per la tempesta Boris in centro Europa

Vienna, 15 set. (askanews) - E' salito a otto il bilancio delle vittime nei Paesi dell'Europa centrale dopo che giorni di forti piogge hanno causato allagamenti diffusi e costretto a evacuazioni di massa. Le inondazioni hanno causato sei vittime in Romania, una in Austria e un'altra in Polonia. Nell...