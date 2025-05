Milano, 31 mag. (askanews) – Canti, slogan, fumogeni. Monaco di Baviera si tinge di nerazzurro. In vista della finale di Champions League con il Psg e in attesa di entrare all’Allianz Stadium i tifosi dell’Inter si sono radunati questa mattina tardi a Marienplatz a Monaco, per creare l’atmosfera necessaria in vista del match della vita.