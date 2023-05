Sale la febbre Eurovision, sul podio potrebbero esserci due italiani

Roma, 10 mag. (askanews) – L’Eurovision Song Contest a Liverpool entra nel vivo. E cresce l’attesa per la finalissima che vedrà sul palco sfidarsi i candidati di 20 Paesi, sabato 13 maggio. Ma la grande partita potrebbe avere i colori italiani. Perché oltre a Marco Mengoni, vincitore di Sanremo e finalista di diritto, sul palco della Liverpool Arena salirà anche la ligure Alessandra Mele, in gara per la Norvegia, tra le favorite secondo i bookmaker.

Alessandra Mele, con la sua canzone Queen of Kings, ha aperto la prima serata dell’Eurovision. Ventuno anni, nata a Pietra Ligure, in provincia di Savona, si è poi trasferita in Norvegia due anni fa.

E già i fan sui social si sono scatenati. I sostenitori di Marco Mengoni promettono di votare per l’italiana rappresentante della Norvegia, ma si aspettano – in cambio – che i norvegesi trascinino sul podio Mengoni. Da ricordare, infatti, che il vincitore viene decretato oltre che dalla giuria di esperti soprattutto dal televoto, ma che ciascun Paese non può votare per il proprio rappresentante.

Durante la prima serata, martedì 9 maggio, è stato mostrato solo un estratto del brano “Due vite”. Mengoni si esibirà live sabato 13 maggio.