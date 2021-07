Salento, giovane coppia morta in mare: forse precipitati dalla scogliera

Una giovane coppia è morta in mare in Salento. Forse i due giovani sono precipitati dalla scogliera nella Baia dei Turchi ad Otranto.

Una giovane coppia è morta in mare in Salento. Forse i due giovani sono precipitati dalla scogliera nella Baia dei Turchi ad Otranto. I due provenivano da Cerignola, in provincia di Foggia, e avevano 27 e 29 anni.

Giovane coppia morta in mare in Salento

Una giovane coppia di Cerignola, in provincia di Foggia, è stata trovata morta in mare sotto l’altissima scogliera della Baia dei Turchi di Otranto, in provincia di Lecce. Si tratta di una delle insenature più suggestive del Salento, dove sono già avvenuti purtroppo degli incidenti simili a questo. I due giovani avevano 27 e 29 anni e sono stati trovati morti in mare. Sul posto sono arrivati immediatamente gli uomini della Capitaneria di Porto e i Carabinieri.

Per la coppia purtroppo non c’era già più nulla da fare. Ancora da ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto sulla scogliera.

Giovane coppia morta in mare: la dinamica da ricostruire

La dinamica dell’incidente che ha portato i due giovani alla morte è ancora da ricostruire con esattezza. Per il momento non si esclude che la giovane coppia possa essere precipirata dalla alta scogliera, magari nel tentativo di tuffarsi in mare.

Non è escluso neppure che i due giovani siano morti l’uno nel tentativo di salvare l’altra dalle forti correnti presenti in mare. In quel luogo, già nel 2013, aveva perso la vita una bambina di 10 anni. I due ragazzi erano in vacanza in Salento e facevano parte di una comitiva di sei ragazzi. Ora i carabinieri dovranno cercare di capire cosa è realmente accaduto e come si è sviluppato l’incidente che ha portato i ragazzi a perdere la vita.

Giovane coppia morta in mare: un’altra donna ferita

Nel luogo in cui sono stati trovati i due giovani morti, solo due giorni fa una donna di 60 anni di Sondrio è rimasta gravemente ferita. La donna è precipitata dalla stessa scogliera. Aveva fatto un passo sbagliato durante un’escursione, mentre era in compagnia del marito. I due erano in vacanza nella zona. La donna fortunatamente è rimasta solo ferita. I due giovani, invece, hanno perso la vita, anche se non è ancora certo che siano realmente precipitati dalla scogliera da cui è caduta anche la donna di 60 anni.