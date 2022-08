A Matino nel Salento un anziano alla guida della sua Fiat Punto ha sbagliato manovra ed è finito giù per una scalinata.

Salento, sbaglia manovra e finisce giù per la scalinata: tragedia sfiorata

Nel pomeriggio di lunedì 9 agosto, a Matino nel Salento, un’auto è finita giù per una scalinata, sfiorando la tragedia. Alla guida del mezzo, una Fiat Punto, c’era un anziano del posto. L’uomo stava percorrendo le strade del quartiere Lu Riale quando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a finire giù per la scalinata di via Santa Rosalia con la sua auto.

Lo scontro con una ringhiera

L’automobile è andata a schiantarsi contro una ringhiera di pietra, ma fortunatamente non ha causato danni alle persone. In quel momento, nel punto dello schianto, non c’era nessuno. L’anziano conducente è rimasto illeso, se l’è cavata solo con un forte spavento. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito tutti i rilievi per riuscire a ricostruire la dinamica dell’incidente.