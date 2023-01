Salerno, 8 gen. (Adnkronos) - La Salernitana ha pareggiato 1-1 con il Torino all'Arechi nella gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Granata in vantaggio con Sanabria al 36' e pareggio dei padroni di casa con Vilhena al 49'. La squadra di Nicola dopo tre sconfitte consecutive...

Salerno, 8 gen.

(Adnkronos) – La Salernitana ha pareggiato 1-1 con il Torino all'Arechi nella gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Granata in vantaggio con Sanabria al 36' e pareggio dei padroni di casa con Vilhena al 49'. La squadra di Nicola dopo tre sconfitte consecutive si porta a 18 punti in classifica mentre per i granata al terzo pareggio consecutivo per 1-1 salgono a 23 punti. Il secondo tempo del match è iniziato senza il video replay per un guasto al monitor a bordo campo.