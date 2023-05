Adescava minorenni fuori da scuola: condannato in aula con i familiari del ragazzino parte civile a processo

Una sordida vicenda che arriva da Salerno e che si è conclusa con un pronunciamento del giudice contro un anziano del luogo che adescava minorenni fuori da scuola: l’uomo è stato condannato a tre anni. Da quanto si apprende sui media della Campania un 74enne era stato già arresto e messo ai domiciliari e il Gup ha emesso sentenza in queste ore.

Salerno, adescava minorenni fuori da scuola

E il pronunciamento del Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale è arrivato a seguito di un rito alternativo: condanna a 3 anni e 3 mesi di reclusione, questa condanna è stata inflitta a un 74enne di Sant’Eustachio. L’anziano era finito agli arresti domiciliari lo scorso febbraio. In quel frangente gli agenti della Squadra Mobile di Salerno lo sorpresero in auto con un minore davanti ad una scuola media del quartiere Pastena.

Rito abbreviato e sconto della pena

I media spiegano in ordine al procedimento che la sentenza è stata pronunciata ieri dal gup del tribunale di Salerno all’esito del rito con il giudizio abbreviato. Con quello l’imputato ha diritto allo sconto di un terzo della pena. Il 74enne era imputato di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minorenni e la famiglia della vittima si è costituita parte civile.